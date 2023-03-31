شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 31 مارس 2023 يسجل 2200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، استقرارًا عند سعر ختام التداولات أمس عند 2200 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مع تحرك السعر العالمي للذهب إلى 1980 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2200 جنيها.

عيار 18 يسجل 1887 جنيها.

عيار 24 يسجل 2510 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيها.

اونصة الذهب 1980 دولار





سوق الذهب العالمى ويستمر التذبذب في أسواق الذهب العالمية لليوم الرابع على التوالي في نطاقات محددة في ظل تضارب التوقعات في الأسواق المالية بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل توقعات بركود الاقتصاد الأمريكي نهاية هذا العام وترقب للأزمة المصرفية العالمية، وفق جولد بيليون.

الدولار الأمريكي من ناحية أخرى شهد انخفاض خلال جلسة اليوم في البورصة العالمية، وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع.

العائد على السندات الحكومية الأمريكية يشهد تذبذب فبعد أن ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 3.611% عاد إلى التراجع ليغلق على انخفاض، بينما سجل العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوى في أسبوع عند 4.140%.

تذبذب العائد على السندات الحكومية الأمريكية يفشل في دعم الدولار، حيث تنتظر الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الرابع مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2.7%.