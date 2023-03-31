الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 31-3-2023

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الشارقة - اميمة ياسر -   

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر.

قدّر موقع البنك الأهلي المصري سعر الدولار بـ: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

حدد موقع البنك التجاري الدولي، سعر الدولار بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

قال موقع بنك الإسكندرية إن سعر الدولار أمام العملة المصرية وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

قال موقع بنك بلوم مصر إن سعر الدولار أمام الجنيه المصري سجل: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى سعر صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار على متوسط سعر صرفه في بنك الكويت الوطني مسجلًا: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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