شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تخصيص 1.34 مليار جنيه فى قطاع الصحة لمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، فأطلقت الدولة العديد من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات ، وقد شهد قطاع الصحة تطورا ملموسا خلال 8 سنوات بحيث تطور الإنفاق المُوجه، لقطاع الصحة، ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252%.

بحيث تسعى الدولة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، فقد اطلقت العديد من المبادرات ، أهمها مبادرة 100 مليون صحة والتى تعد أكبر مبادرة فى مصر والعالم ومبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي " وتم فحص 50 مليون شخص وعلاج 1.2 مليون مصاب وتم علاج 14.3 مليون مواطن على نفقة الدولة .والقضاء علي قوائم الانتظار وصحة المرأة".

وعن حجم الاستثمار في مبادرة "حياة كريمة" تخصيص 1.342 مليار جنيه لعدد 15 مستشفى و 755 مليون جنيه لـ 105 وحدات صحية، مع التوسع في توافر أسرة العناية المركزة من خلال توفير 1500 سرير عناية مركزة لتحسين معدلات التوافر مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية منها قنا - البحيرة - سوهاج - المنيا - السويس - الجيزة، إلى جانب زيادة عدد الحضانات بنسبة 31٪، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.