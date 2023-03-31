شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الدولة المصرية انفقت 499 مليار جنيه على قطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في قطاع الكهرباء خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).واستطاعت الدولة ان تتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى ونجحت الدولة المصرية خلال 8 سنوات من التحول فى عجز الطاقة الى فائض نتيجة المشروعات العديدة التي تم تنفيذها.

وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة (الكهرباء والبترول)، حوالي 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالي 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو بلغ 234%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من 38 مليار جنيه في (13/2014)، إلى حوالي 63 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 66%، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق أمن الطاقة، كأحد أهم محاور تحقيق الأمن القومي. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وحول تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء، بلغت قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ب حوالي 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من حوالي 12 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 253%.

واوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.

واشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم البرامج والمُبادرات التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء، ومنها:

إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية حيث نجحت الدولة المصرية في تحويل عجز الطاقة الكهربائية المُولدة، بمتوسط عجز يومي 6 آلاف ميجاوات عام 2014، إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفراً في 2014، وبلغ إجمالي القدرات المُضافة حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال الثمان سنوات الماضية، وبذلك انتهت تماماً ظاهرة "انقطاع الكهرباء"، من خلال إنشاء العديد من المحطات الكهربائية وتطوير الموجودة فعلياً، حيث تم تنفيذ 48 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية، إلى جانب تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء حيث تم وجاري تنفيذ 375 مشروعاً لنقل الكهرباء، فضلاً عن مشروعات توزيع الكهرباء، باستثمارات 112.5 مليار جنيه، علاوةً عن إنشاء أول مركز للتحكم الآلي في شبكة التوزيع، وذلك في إطار جهود تحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية.