شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: الانتهاء من حليج 35 ألف قنطار لـ7 شركات بمحلج الفيوم المطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن كمية الأقطان التي تم حلجها في محلج الفيوم المطور لصالح 7 شركات قطاع خاص، وعام، وذلك خلال موسم القطن.

وبحسب مصدر مسؤل فى القابضة للغزل لـ"الخليج 365" فإنه تم الانتهاء من نحو 35 ألف قنطار قطن فى محلج الفيوم حوالى 7728 بالة قطن؛ لصالح 7 شركات قطاع خاص وقطاع أعمال عام خلال موسم القطن 2022-2023 حتى التوقيت الحالى من صنف جيزة 95، وهو الصنف الذى يتم زراعته في محافظات وجه قبلى.

أشار المصدر إنه يتم حليج بقية الكميات لا سيما إن الشركات على راسها شركة المحلة تشيد بالأقطان المحلوجة، والتى تعد افضل من الاقطان الاخرى المحلوجة بالمحالج العادية من حيث النظافة، وإنها مطابقة للمواصفات القياسية للصنف.

وبحسب تقرير سابق للقابضة للقطن والغزل والنسيج فإن المحالج الجديدة التى تتكلف نحو مليار جنيه، تعمل وفق أحدث تكنولوجيا فى عملية حليج الأقطان التى تتم آليا دون تدخل يدوى لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكترونى حديث فى المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.