تعرف على قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - رصدت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ترتيب أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، بعد تسجيل عدد سكان مصر بالداخل أمس الخميس 104 مليون و750 ألف نسمة.

وجاء ترتيب المحافظات الأعلى تسجيلا لعدد السكان وفقا لما يلي:

محافظة القاهرة وبلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة

محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9.5 مليون نسمة

محافظة الشرقية وبلغ عدد سكانها 7.9 مليون نسمة

محافظة الدقهلية وبلغ عدد سكانها 7 مليون نسمة

محافظة البحيرة وبلغ عدد سكانها 6.9 مليون نسمة.

محافظة المنيا وبلغ عدد سكانها 6.3 مليون نسمة.

محافظة القليوبية وبلغ عدد سكانها 6.1 مليون نسمة.

محافظة سوهاج وبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة.

محافظة الإسكندرية وبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة.

محافظة الغربية وبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة.

وأعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الماضي.