تعرف على أبرز تصريحات كمال الهلالى الرئيس التنفيذى الجديد للقابضة للغزل والقطن

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القاهرة - سامية سيد - تولي الدولة اهتماما كبيرا بملف تطوير شركات الغزل والنسيج والذي تشرف عليه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهو الملف الذي تتابعه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتى طالبت بسرعة انجاز مشروع التطوير من قيادات الشركة القابضة .. تعرف علي أبرز تصريحات الرئيس التنفيذى الجديد للشركة القابضة اللواء كمال الهلالى.

1- أكد ان بعض القصور الذى تعانى منه الشركة جاء نتيجة نقص فى التدفقات المالية بسبب تأخر صرف قرض من بنك ايطالى وسويسرى لم يصرف فى موعده.

2- لفت إلى مطالبه وزارة المالية بضمانات معينة.

3- أوضح ان البنك الإيطالى كان المفروض ان يضمن القرض، الا ان العقد تم امضاءه في السادس من مارس الجاري .

4- أعلن الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن هناك عدد 31 شركة تعمل في هذا النشاط تحت الشركة القابضة وتم دمجها لتصبح 9 شركات فقط .

5- الشركات هى (شركة مصر المحلة وشركة كفر الدوار وشركة شبين الكوم وشركة دمياط وشركة حلوان وشركة الوجه القبلي ومصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج و الأقطان) وسيتبعها وحدات وتاريخ الدمج تم في 1 يوليو 2020.

يشار أن وزير قطاع الأعمال كشف عن أسباب تأخر تنفيذ مشروع تطوير الغزل والنسيج البالغ نحو 31 مليار جنيه ، مشيرا أن الحصول على بعض الموافقات البيئية وراء تأخر الحصول على قرض التمويل ،وبالتالى التأخر عن تصنيع واستيراد الماكينات .