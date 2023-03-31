بعد رفع الفائدة.. حقيقة طرح شهادات بعائد 25 و30%

الشارقة - اميمة ياسر - نفى البنك الأهلي المصري، ما يتردد عن اتجاه البنك لطرح شهادة ادخار بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن المعلومة المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بطرح البنك الأهلي شهادتين مرتفعتي العائد غير صحيحة وأخبار مضللة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض 2% أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، على الترتيب.