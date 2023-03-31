شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيقات وحلول غير تقليدية للتوسع فى استخدام الغاز للسيارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المركز المتنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط،حيث يأتى فى إطار تدعيم خطة الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات من خلال توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية، حيث يتميز المركز بتوافر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة فى عملية التحويل فى سيارة واحدة متنقلة.

وتأتى أهمية المركز كركيزة فى إطار الحلول المبتكرة التى تدعم خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى دعم المبادرة الرئاسية والمشروع القومى للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والذى يشهد طفرة كبيرة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز، ووفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فأنه سيتم العمل على زيادة هذه المراكز مما يدعم التوسع فى النشاط ويسهم فى انتشار تلك الخدمة للمواطنين والمؤسسات والشركات، كما أكد على فريق العمل بالمركز المتنقل لتحويل وصيانة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى أنهم يعملون فى مشروع قومى يخدم البيئة والاقتصاد ومن ثم فدورهم مهم جداً فى هذا الإطار، خاصة وأنه يتم العمل حالياً على استهداف زيادة معدلات التحويل إلى 100 ألف سيارة سنوياً فى ظل ارتفاع المعدل الحالى للتوصيل إلى حوالى 6700 سيارة شهرياً، موضحاً أن الزيادة التى تتم عاماً بعد الآخر فى أعداد السيارات المحولة، يواكبها زيادة فى أعداد المراكز الخاصة بعمليات التحويل والصيانة والتى بلغت حوالى 130مركز تحويل حتى نهاية عام 2022، وكذلك يواكبها زيادة مضاعفة فى أعداد المحطات حيث وصل عدد المحطات التى تقدم خدمات التموين بالغاز الطبيعى إلى 800 محطة حالياً، وجارى تشغيل باقى الألف محطة تباعاً .

وحول عمل المركز المتنقل، التابع للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غاز تك)، فأنه يمكنه تحويل حوالى 20 سيارة فى اليوم، ومجهز بكافة المعدات اللازمة ويعمل على تشغيله فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة ويمكنه تقديم خدمة تحويل السيارات الشركات والمؤسسات فى أماكنها، كما يمكنه التحرك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح.

وخلال شهر مارس الجارى افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المرحلة الثانية من مشروع الصيانة التنبؤية للمعدات بمنظومة المراقبة والتحكم عن بعد لمحطات التموين (SCADA SYSTEM) والتى تتضمن 102 محطة وتأتى تلك المنظومة فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع البترول الرامية للتوسع فى تطبيقات التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة التشغيلية.

وتتضمن تقنية عمل الصيانة التنبؤية بمنظومة سكادا من خلال المتابعة الأوتوماتيكية للأداء الطبيعى للمعدة، ووضع إطار لظروف التشغيل المعتادة وعند تجاوز المعدة لمحددات التشغيل الطبيعية تقوم المنظومة بشكل أوتوماتيكى بإظهارهذا التجاوز أو الحيود قبل أن يتسبب فى مشكلة فنية أو توقف للمعدات، مما يسهم فى التطوير المستمر لمنظومة سكادا وإدراج الصيانة التنبؤية للمعدات بالمنظومة، وتقليل زمن التوقف والحفاظ على المعدات.

وفى هذا الإطار جاءت تأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية أنشطة الغاز الطبيعى وما تحققه من قيمة مضافة، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود من خلال الحلول ابتكارية وتطبيق العديد من حلول التحول الرقمى، مؤكداًعلى أهميته البيئية والاقتصادية للمواطن والدولة، من حيث توفير وقود بيئى حضارى منخفض السعر ويعطى نفس كفاءة أنواع الوقود الأخرى، ويسهم فى خفض الكميات التى يتم استيرادها من البنزين من الخارج، ويوفر وقود اقتصادى للسوق المحلى والمواطنين.

وأكد المهندس طارق الملا على أهمية ما يقدمه نشاط الغاز الطبيعى من نتائج أعمال متميزة بحساب ما يقدمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى من خلال عوائده واحتساب الفرصة البديلة، لافتاً لأهمية ما تحقق لمصر من استقرار، وقرار تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية فى السوق فى ما تحقق من نتائج أعمال، خاصة فى ظل التحديات الحالية التى يشهدها العالم، كما أكد على أهمية الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئة فى كافة المشروعات الحالية أو التوسعات المستقبلية للحفاظ على العاملين والكيانات وضمان استدامة الأعمال.

وعرض المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك إحدى شركات قطاع البترول ما حققته من نتائج أعمال خلال العام، مشيراً أنها قامت بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعى من خلال تشغيل 36 محطة تموين جديدة خلال العام فى مختلف محافظات الجمهورية، منها محطتين متكاملتين للتموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل (غازتك - إينى) فى محافظتى سوهاج وأسيوط، ليصل إجمالى محطاتها العاملة إلى 318 محطة منتشرة فى 25 محافظة، وأنها قامت بتطوير ورفع الطاقة التشغيلية لـ 11 محطة من المحطات العاملة، وحققت أعلى زيادة فى مبيعات الغاز المحققة خلال العام، حيث بلغت مبيعاتها حوالى 534 مليون م3 بنسبة 47% من إجمالى حصة السوق، كما قامت بتحويل حوالى 34 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى من خلال مراكزها خلال العام، وأنها نجحت فى تحويل أكثر من 224 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022.

وأضاف أن غازتك قامت بتعزيز استخدامات تقنية المحطات المتنقلة للتموين بالغاز الطبيعى لتدعيم أعمال وخدمات التموين بالغاز الطبيعى فى العديد من المحافظات مثل منطقة الساحل الشمالى خلال فترة الصيف الموسمية، بالإضافة إلى دعم تقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعى فى مدينة شرم الشيخ خلال فترة مؤتمر قمة المناخ COP27، وتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعى للأتوبيسات بالعاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة مبنى مجلس الوزراء، بالإضافة لجاهزيتها للاستفادة منها فى حالات الطوارئ والصيانة للمحطات العاملة أو الشبكات، وأوضح ما حققته من توسع فى تطوير مشروعات نقل الغاز المضغوط والتى تستهدف تغذية المناطق والمنشآت الصناعية والتجارية التى تبعد عن الشبكة القومية للغازات وإمدادها باحتياجاتها من الغاز الطبيعى.

وعرض المهندس عبد الفتاح فرحات المشروع المخطط تنفيذه لتطوير منظومة المراقبة الأمنية وإنشاء غرفه مراقبة مركزية بهدف رصد وتحليل البيانات والتفاعل مع أدق الوقائع والأحداث فى محطات التموين باستخدام إجراءات محددة مسبقاً تكون قادرة على التنبؤ بجميع الاحداث، وقام بتقديم التجربة الجديدة لاستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى (Virtual Reality) فى نمذجة بناء المحطات الجديدة وهو نظام محاكاة للمحطة بكامل أنشطتها فى مرحلة التصميم، مما يوفر بيئة تفاعلية، ويتميز هذا النظام بإمكانية تصور المشروع بالكامل قبل بدء التنفيذ وإجراء أية تعديلات مما يساهم فى توفير الوقت والتكاليف وتجنب أية أخطاء بعد التنفيذ، كما يتيح هذا النظام عرض الوحدات التجارية على المستثمرين قبل التنفيذ مما يعزز من فرص الاستثمار والتنسيق مع المستثمر.