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شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى،اليوم الخميس،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر مايو 78.78دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 73.73 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 78.51 دولار للبرميل لشهر مارس 2023.
وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.228 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.236دولار للجالون.