شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الأخبار: الرقابة المالية تصدر تقريرًا عن تطور عمليات التمويل الهامشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 30-3-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها الرقابة المالية تصدر تقرير عن تطور عمليات التمويل الهامشى بالنسبة للعميل، التقرير السنوى لـ"التعاون الدولى"..توقيع 34 وثيقة تعاون بمختلف المجالات.. وغيرها..

الرقابة المالية تصدر تقرير عن تطور عمليات التمويل الهامشى بالنسبة للعميل

نتهت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي

"ابدأ" تستقبل سفير النمسا لبحث سبل التعاون لدعم وتطوير الصناعة المصرية

استقبل أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" "الدكتور جورج شتيلفريد" سفير النمسا بالقاهرة، والوفد المصاحب له بمقر شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات - والتي ُتعد الذراع التنفيذي للمبادرة - وذلك بحضور "أحمس ربيع" رئيس مجلس إدارة الشركة و"المهندس مينا ويليم" المدير التنفيذي لشركة "ابدأ" .

التقرير السنوى لـ"التعاون الدولى"..توقيع 34 وثيقة تعاون بمختلف المجالات.. انفوجراف

أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل جهود تعزيز التكامل الإقليمي وانعقاد اللجان المشتركة التي تنظم التعاون الثنائين بين جمهورية مصر العربية والعديد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

القومى للحوكمة يصدر التقرير السنوى لـ"تصنيف مصر فى مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023"

أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير السنوي ل"تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023".

السياحة والآثار تُصدر تراخيص 3 ذهبيات نيلية وتعمل على استصدار تراخيص 5 أخرى

ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تستهدف وزارة السياحة والآثار، من خلال أحد محاورها، زيادة الطاقة الفندقية بها وتنويع أنماطها بهدف تعظيم تنافسية المقصد السياحي المصري

توقيع اتفاقية لتعزيز الأمن الغذائى بمصر بمنحة قيمتها 40 مليون يورو

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي

شعبة المستوردين: توفير الأراضى الصناعية المرفقة ضرورة لدعم الصناعة

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن طرح حزمة من الأراضي الجديدة والمرفقة للقطاعات الصناعية يسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار،

محيى الدين: تحقيق التقدم فى ملف المناخ يحتاج للتعامل مع تحديات التنمية بشكل كلى

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تحقيق التقدم في ملف المناخ يحتاج للتعامل مع التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بشكل كلي أخذا فى الاعتبار أن هدف مواجهة تغير المناخ هو أحد أهداف التنمية المستدامة.