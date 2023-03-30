شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات نمو غير مسبوقة تحققها الأهلى للتمويل العقارى عن عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أرقام العام المالى 2022 عن تحقيق شركة الأهلي للتمويل العقاري احدى شركات البنك الأهلي المصري، لمعدلات أداء غير مسبوقة محققة طفرة في حجم الأعمال وفي مستهدفات الشركة.

وصرح حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري ان الشركة التي تأسست عام 2010 ارتفعت أرباحها قبل الضرائب بنسبة تقترب من حوالي 90% عن العام السابق 2021، متوقعا ان يتم توزيع ارباح نقدية حوالى ضعف ما تم توزيعه العام السابق.

وأشار عامر إلى أن إجمالي محفظة التمويل العقاري بالشركة وصلت الى 3 مليار جنيه في ديسمبر 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه في عام 2021، مضيفا ان العام الماضي شهد أيضا ارتفاعا ملحوظا في العائد على راس المال المدفوع للأهلي للتمويل العقاري والذي ارتفع ليصل الى 27% مقابل 18% عن عام 2021، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين الى 18 % مقابل 14 % عن عام 2021، بالإضافة الى مضاعفة نشاط التجزئة وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة واحترافية فريق العمل والكوادر المدربة بالشركة، إضافة الى إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات للشركة ليصبح التعامل داخل الشركة أكثر اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي تدعم استدامة هذا النجاح، وتحسين كفاءات الموظفين، بما يوفر في الوقت والمجهود ويواكب التطورات المتلاحقة في نظم العمل واعتبارات المنافسة.

وأضاف عامر انه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بشكل عام، إلا أن الأهلي للتمويل العقاري استمرت في تحقيق معدلات نمو خاصة خلال عام 2022، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي في صافي المحفظة لنحو 3 مليار جنيه، مشيرا الى انه قد تمت زيادة رأس مال الشركة ليصبح 350 مليون جنيه لتلبية القدرة على تأمين تسهيلات ائتمانية متنوعة وقيادة الأعمال بفاعلية.