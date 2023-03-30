شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تُصدر تراخيص 3 ذهبيات نيلية وتعمل على استصدار تراخيص 5 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تستهدف وزارة السياحة والآثار، من خلال أحد محاورها، زيادة الطاقة الفندقية بها وتنويع أنماطها بهدف تعظيم تنافسية المقصد السياحي المصري وضمان استدامة المنتج السياحي، فقد تم الانتهاء من استصدار التراخيص السياحية لثلاث ذهبيات نيلية، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات الخاصة التي وضعتها الوزارة لترخيص هذا النمط السياحي للإقامة تحت إشرافها وبموجب قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والتي وافق مجلس الوزراء على مشروع إصدارها في فبراير الماضي.

ومن جانبها، أوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة باعتبارها رقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة السياحية المختلفة داخل صناعة السياحة في مصر ودورها في وضع الضوابط المنظمة لعمل هذه الأنشطة بما يكفل رفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين وبالتالي تحسين التجربة السياحية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة إلى أن منتج " الذهبيات النيلية" من أنماط الإقامة التي تجذب شريحة خاصة من السائحين الأكثر إنفاقاً ويتمتعون بطبيعة خاصة بما يتيح لهم الاستمتاع بنهر النيل والحصول على تجربة سياحية متميزة في إطار زيارتهم للمعابد والمواقع الأثرية في المدن التي تمتد بطول محافظتي الأقصر وأسوان.

وأضاف محمد عامر أنه جارى حالياً العمل على استصدار تراخيص لعدد خمس ذهبيات أخرى، بالإضافة إلى قيام لجان من الوزارة بمراجعة كافة الذهبيات التي تعمل بين الأقصر وأسوان والتأكد من الخدمات المقدمة بها ومدى توافقها والتزامها بالضوابط ليتم منحها التراخيص خلال الفترة القادمة.