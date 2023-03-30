شكرا لقرائتكم خبر عن 671 ألف فرد يعملون بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 670.9 الف عاملاً في عام 2022 مقابل 695.3 ألف عاملاً فى عام 2021 وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 3.5%، وبلغ عدد العاملين الذكور 587.7 الف عاملاً عام 2022 مقابل 610.2 ألف عاملآ عام 2021 بنسبة إنخفاض قدرها 3.7%.

وبلغ عدد العاملات الإناث 83.3 ألف عاملآ عام 2022 مقابل 85.1 عاملاً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.1 %، وسجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 206.3 الف عاملاً بنسبة قدرها 30.8% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.3 %، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3 % من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

وجاء توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2022 وسجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 204 الف عامل بنسبة 30.4 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 74 الف عامل ثم الغربيةحوالي 41 الف عامل ثم الجيزة حوالي 33 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية حوالي 30 الف عامل.

وسجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة 34.4% من اجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الادارة العليا اقل معدل بنسبة 1.7% من اجمالي عدد العاملين .