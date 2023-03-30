شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والتداولات تتجاوز مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 16595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 19751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 6801 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4286 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، وخرج من المؤشر 8 إصدارات في مقابل دخول 6 اصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 36 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 911 مليار جنيه مقارنًة بقيمة سوقية بلغت 881 مليار جنيه لمكونات المؤشر الحالية.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة العبوات الطبية، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتنبيه على 7 شركات وهم: مستشفى كليوباترا، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وبالم هيلز للتعمير، وأسمنت سيناء، وجينيال تورز، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وأوراسكوم للتنمية مصر، 88.5 ألف سهم، 559 ألف سهم، 48.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي (مصر) 15361 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 7 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 7182 سهم.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.6 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.20%.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، عن دراسة بيع 20 ألف سهم في شركة ابدأ للصناعات الكيماوية للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، وجاري الدراسة والمداولة، وسيتم الإعلان بمجرد انتهاء عملية البيع.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، صافي مبيعات بلغت 11.4 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 29%، عن العام لماضي، وحققت الشركة صافي ربح بالقوائم المالية المجمعة قدره 638 مليون جنيه بنسبة نمو 21% عن العام الماضي.

كما أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق مبيعات قدرها 2.255 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 2.064 مليار جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 بزيادة قدرها 191 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 9.23%، وبلغ صافي الربح 274.9 مليون جنيه مقارنة مع 275.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وأعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، تحقيق إيرادات بلغت 1.502 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلع صافي ربح العام قبل الضرائب مبلغ 1.812 مليار جنيه، وصافي ربح العام بعد الضرائب 846 مليون جنيه.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة الهيئة على تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحـدودة ليصـبح 37.75 جنيه للسهم الواحد على شركة البويات والصناعات الكيماوية بدلا من 36 جنيه للسهم بزيادة 1.75 جنيه عن السعر السابق البالغ 36 جنيه للسهم الواحد.