شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية وورش ومخابز وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية بـ5مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محال تجارية وورشا حرفية ومخابز ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات بـ5 مدن جديدة شملت ( حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة - بدر - بورسعيد الجديدة " سلام ")، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالمدن الجديدة وتوفير فرص العمل.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (13م 2 : 33 م2) بمختلف مناطق المدينة، و18 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (13م ٢ : 27م ۲) بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأحد الموافق 28/5/2023 ، والإثنين الموافق 29/5/2023.

وأضاف المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم طرح 15 محلاً تجاريا بمساحات تتراوح من (26م ۲ : 35 م۲ ) أسفل عمارات مشروع تطوير مدينة العمال بمنطقة أبو هلال بحي جنوب بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 14/5/2023.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم طرح مخبز بمنطقة 155 عمارة "إسكان اجتماعي " بالامتداد الشرقي بمساحة (395م۲) مبنى بمشتملاته + سور، ومخبز بالدور الأرضي بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة ( 217.5م٢) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023.

وأشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم طرح محلاً تجارياً بمساحة ( 1400م٢) بالدور الأرضي التجاري بالعمارة رقم 59 بالمجاورة 1 D بالحي السكني الثالث R3 بالإسكان المختلط بنشاط هايبر ماركت بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.

وقال المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، إنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2 : 40م2) بالأسواق التجارية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (34م2 : 90م2) بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.