شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: تسليم 113مصنعا جديدا جاهزا للتشغيل الفورى بالفيوم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتسليم عقود الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية الجاهزة وعددهم 113 وحدة إلى 60 مستثمر بالمجمعين الجديدين الخرسانى والمعدنى بالفيوم الجديدة كما قاما بجولة ميدانية بالمجمعين الصناعيين فضلا عن تفقد المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال توفير وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين، وخلق محاور تنموية جديدة وخاصة في صعيد مصر وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لسرعة إتاحة المجمعات الصناعية وتسليم الوحدات لمستحقيها.

وجاء ذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة والمهندس طارق جمال الدين رئيس جهاز الفيوم الجديدة وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم بأن تسليم وحدات مجمعى الفيوم يأتى فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة، مما يوفر ما يقرب من 5 آلاف وحدة صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أرقى المستويات الإنشائية والبيئية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الهيئة أن الفيوم محافظة متميزة وواعدة صناعيًا متوقعًا نجاحًا كبيراً للمجمعين كمحور تنموى صناعي جديد بالمحافظة في ظل الدعم الكبير من المحافظ فضلاً عن امتلاك الفيوم للموارد والمقومات الاستثمارية، فضلاً عن كونها بمثابة الامتداد الطبيعي للقاهرة الكبرى بالإضافة إلى قربها من المنطقة الصناعية المزمع إنشائها بشرق الفيوم والتي ستضم شركات عالمية يمكن لمشروعات المجمع مستقبلاً التكامل معها وتكون بمثابة قاعدة مغذية لها، متوقعُا نجاحُا كبيراً للمنطقة الصناعية بالفيوم لتضاهي أبرز المناطق الصناعية في مصر كالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبدر.

وأشار إلى إلى التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والمحافظة لوضع استراتيجية للتصنيع، وتطوير الصناعات القائمة على الزراعة والثروات المعدنية المتوفرة بالمحافظة لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وذلك استغلالاً للميزة النسبية للمحافظة مثل قربها من السوق الرئيسي للقاهرة الكبرى ومحاور التنمية واللوجستيات، مؤكداً أن الهيئة لن تتاخر عن تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الوحدات وحل أية معوقات تحول دون الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل العمالة في ظل تيسيرات غير مسبوقة أقرتها الهيئة، مشيداً بتضافر جهود الهيئة والمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنجاح مشروع المجمعات ومساندة المستثمرين.

وأشار رئيس الهيئة الى أن الوحدات المخصصة بمجمعي الفيوم والمقامان على مساحة إجمالية 52 فدان تم طرحها بنظامى التمليك و الإيجار كاملة المرافق والتجهيزات تستهدف الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والقوى وصناعة الغزل والنسيج حيث تم تسليم 42 مصنع بالمجمع المعدنى و71 وحدة بالمجمع الخرساني .

وأشار إلى أن المجمع تتوفر به كافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات، من مبانى إدارية ومعرض منتجات وبنك ومنافذ بيع لافتاً إلى حرص هيئة التنمية الصناعية على توفير كافة التيسيرات والمساندة لأصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة فضلا عن تقديم الدعم الفنى والمتابعة المستمرة للمشروع والمساندة التسويقية والتسهيلات التمويلية للماكينات من خلال جهاز تنمية المشروعات والبنوك.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد الأنصاري دعم المحافظة الكامل لإنجاح المجمع بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية مشيراً إلى أن الإقبال الكبير ونسبة الاشغال بالمجمع مبشرة للغاية ليكون أحد أنجح المجمعات الصناعية التى طرحتها وزارة التجارة والصناعة مشدداً على اهتمام الدولة الكبير بملف الصناعة لافتاً إلى أن التنمية الصناعية والتوسع الزراعي هما عماد أى اقتصاد مستقر قادر على مجابهة كافة التحديات و التحولات العالمية.

وقام كل من رئيس الهيئة والمحافظ بجولة تفقدية داخل المجمعين الخرسانى والمعدنى حيث تم استلام المستثمرين مفاتيح وحداتهم ، كما تفقد رئيس الهيئة منظومة الخدمات والصيانة بالمجمع..كما قام رئيس الهيئة يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ووجه بسرعة استكمال أعمال الترفيق بالمنطقة، واستمع الى نائب المحافظ فيما يخص موقف المنطقة وعدد المصانع المنتجة والمصانع الجارى إنشائها، وتنسيق التعاون المستقبلى بين الهيئة والمحافظة فيما يخص رفع كفاءة المنطقة في ظل الحراك الإيجابي بين الطرفين لتهيئة مناخ الاستثمار بالمحافظة .