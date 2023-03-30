شكرا لقرائتكم خبر عن عقد جمعية عمومية للموافقة على بيع خطين أسمنت القومية بـ973 مليون جنيه بسعر المزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى ، عقد جلسة للجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت تحت التصفية، وذلك يوم 19 أبريل المقبل للموافقة على بيع خطين 3 و4 لصناعة الاسمنت بالطريقة الجافة وبطاقة إنتاجية 10400 طن كلنكر يوميا، والتابعين للشركة القومية للأسمنت، وذلك بمبلغ 973 جنيه واعتماد القرار‬ بعد اجزاء مزاد لبيعهما وترسيته بهذا السعر فى جلسة مزاد يوم 22 مارس الجارى شاملا قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية.

‏وقال مصدر مسؤل لـ"الخليج 365" أن بيع الخطين بهذا السعر، يزيد عن سعر آخر مزاد حيث بلغ التقييم نحو 811 مليون جنيه لأخر مزاد ، بخلاف الخرسانة التى تصل إلى 150 مليون جنيه، لافتا أن عملية تفكيك ونقل الخطين ستتم على 4 مراحل وقد تحتاج إلى نحو عام ونصف تقريبا.

ويشار انه تعد الشركة القومية للاسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية ،تأسست عام 1956 , وصدر قرار تصفيتها بتاريخ 2 أكتوبر 2018 قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها ،وذلك على ضوء العرض المرئي لاستشاري مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،والذي انتهى الى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ اية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.