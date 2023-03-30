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وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس ماجد الخليف أن وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة تنفذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة، مضيفا أنها بدأت بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة إلى التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، وذلك للمحافظة على استدامة تلك الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية.
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