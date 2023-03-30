شكرا لقرائتكم خبر تخصيص موقع لخام الرمل في الغاط بمساحة 13.9 كلم2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية موقعا لخام الرمل بمحافظة الغاط بمنطقة الرياض، بمساحة 13.9 كلم2، كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية.

وأوضحت وزارة الصناعة في تغريدة على حسابها في تويتر، أن القرار يستهدف الحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خصصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.

وأشار الوزارة إلى أنها تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة للمناطق التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.

المجمع التعديني

الموقع: محافظة الغاط بمنطقة الرياض

المساحة:13.89 كلم2

نوع الخام:رمل