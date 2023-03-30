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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المياه الوطنية ممثلة بوحدة أعمال المياه في منطقة حائل بالقطاع الشمالي بدأت ضخ المياه المحلاة بكمية تبلغ 4,000 م3 شهريا إلى مركز وتده (192كلم جنوب شرق حائل)، ضمن مشروع مياه القرى الشامل بالمنطقة.

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أن ضخ المياه لمركز وتده تم ‏‏عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مرورا بخزانات مياه بزاخة، ووصولا إلى المستفيدين بوتده، وذلك ضمن مشروع استكمال المرحلة الثالثة في الخط الرئيس الذي يتضمنه مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل.

وبينت الشركة أن المشروع يخدم أكثر من 250 مستفيدا، مشيرة إلى تنفيذ 52 توصيلة مياه، بالإضافة إلى شبكات مياه بأطوال بلغت 3,990 مترا طوليا، وربطها في الخزان العالي بسعة 400 م3.