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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجموعتا العمل الخاصتان بنظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية لمشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون الخليجي عقدتا - عبر الاتصال المرئي - أمس اجتماعهما الأول، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، وشركات التشغيل الوطنية بالمشروع بدول المجلس. ناقش الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها الأمور التنظيمية والإدارية لتنفيذ المهام المناطة بهما، كالإطار العام لاجتماعات مجموعتي العمل والتأكيد على المخرجات المتوقعة من الدراستين المقرر تنفيذهما، ومناقشة أسماء الاستشاريين المقترح دعوتهم لإجراء الدراسات، والطريقة التي ستتبع في تقييم العروض الفنية التي سترد من الاستشاريين المدعوين لإجراء الدراسات تمهيدا لاختيار الاستشاريين المؤهلين.

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