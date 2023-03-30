تطبيق وثيقة النقل الالكترونية للشاحنات الأجنبية القاصدة المملكة السبت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الهيئة العامة للنقل تطبيق العمل بوثيقة النقل الالكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة أراضي المملكة، السبت المقبل (1 أبريل 2023)، وذلك في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.

وأوضحت الهيئة أن وثيقة النقل التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الالكترونية عبر خدمة «توثيق الحمولة» تشتمل على بيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومسارها وبيانات الناقل، التي تعد متطلبا أساسيا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.

وأفادت الهيئة العامة للنقل أن الآلية المعتمدة أكدت اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة، كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل.

وأشارت إلى أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتسهيل الإجراءات، بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الالكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة «توثيق الحمولة» ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.

ويأتي ذلك لزيادة مستوى الشفافية في البيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، وتحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030؛ لتصبح نموذجا رائدا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومركزا لوجستيا عالميا يربط قارات العالم الثلاث.

وثيقة نقل الالكترونية للشاحنات الأجنبية لدخول أراضي المملكة:

بدء التطبيق 1 أبريل 2023

الأهداف:







دعم الناقل الوطني.



ضمان عدالة المنافسة.



تهيئة البيئة الاستثمارية.



رفع مستوى السلامة والأمان.



ضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية.



زيادة مستوى الشفافية في البيانات.



ضمان التعامل مع ناقلين مرخصين.



وثيقة نقل:

تصدر عبر خدمة «توثيق الحمولة»

تشتمل:





بيانات المرسل.



بيانات المرسل إليه.



معلومات الشحنة.



جدول المنقولات.



تفاصيل الرحلة ومسارها.



بيانات الناقل.



خطوات إصدار الوثيقة: