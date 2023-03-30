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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عقد ورشة عمل فنية عن بعد حول «القضايا القانونية في المالية الإسلامية»، تهدف لمراجعة المعايير واللوائح الخاصة بالتمويل الإسلامي من منظور قانوني.

وتضمنت الورشة عروضا تقديمية، ودراسة حالات عملية، ومناقشات تفاعلية معمقة حول القضايا القانونية في التمويل الإسلامي بالإضافة إلى شرح مواضيع تتضمن تطوير الصناعة والآفاق المستقبلية، وأسس ومجالات التمويل الإسلامي، مع التركيز على الأطر القانونية، والتحديات التي تواجه الصناعة في هذا المجال.

وسلطت الضوء على تراخيص البنوك الإسلامية وتنظيماتها، ودور هيئات الرقابة الشرعية، والتحكيم في تسوية المنازعات، و القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة.

وناقشت دور المجلس العام في تطوير ونمو الصناعة من خلال طرح عدة مبادرات تركز على تبادل المعرفة، وبناء القدرات المهنية، حيث تم تصميم البرنامج بشكل خاص لتطوير معرفة ومهارات منتسبي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من المؤسسات الأعضاء وأصحاب المصالح، والذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز القيمة المضافة للصناعة.