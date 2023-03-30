شكرا لقرائتكم خبر مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصرف الراجحي، أمس، بدء طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية.

وأوضح المصرف في بيان على تداول، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناء على ظروف السوق.

وأشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة، مبينا أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الصكوك المستدامة ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.

وذكر أن تاريخ نهاية الطرح والمحدد بـ30 مارس 2023، هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

وأفاد بأنه وفقا لشروط أحقية الاسترداد، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.

وأبان أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.