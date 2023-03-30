جمعية معادن توافق على تأسيس شركة للاستثمار في الأصول التعدينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة العادية لشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة والمتمثلة باتفاقية المشروع المشترك لتأسيس شركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي.

ووقعت معادن في يناير 2023 اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية.

وأوضحت معادن في بيان على موقع تداول أمس، أن رأسمال الشركة المزمع تأسيسها الأولي المدفوع يبلغ 187.5 مليون ريال وستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة 95.63 مليون ريال من مواردها الخاصة، وفي حال تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11.95 مليار ريال وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ 6.1 مليارات ريال ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وأشارت إلى أن مدة الاتفاقية ستكون ممتدة طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية ما لم يتم إنهاؤها بموجب بنودها.

نتائج اجتماع الجمعية

