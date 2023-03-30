جمعية معادن توافق على تأسيس شركة للاستثمار في الأصول التعدينية

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ووقعت معادن في يناير 2023 اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية.
وأوضحت معادن في بيان على موقع تداول أمس، أن رأسمال الشركة المزمع تأسيسها الأولي المدفوع يبلغ 187.5 مليون ريال وستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة 95.63 مليون ريال من مواردها الخاصة، وفي حال تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11.95 مليار ريال وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ 6.1 مليارات ريال ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وأشارت إلى أن مدة الاتفاقية ستكون ممتدة طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية ما لم يتم إنهاؤها بموجب بنودها.
نتائج اجتماع الجمعية
- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي للعامين 2023م، و2024م، وتحديد أتعابه.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على صرف مبلغ 5.016 ملايين ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين صوفيا بيانشي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ التعيين 19/12/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/10/2023م خلفا للعضو السابق الدكتور سامويل والش.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين للصندوق في مجلس إدارة معادن وهم: ياسر الرميان وخالد المديفر والدكتور محمد القحطاني وريتشارد أوبراين والدكتور جانيش كيشور وصوفيا بيناكي، وهي عبارة عن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي.
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