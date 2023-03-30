ميناء جدة يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» تقليل متوسط حركات الرافعات لكل حاوية واردة مطلوبة للفحص اليدوي، وتقليل معدل دوران الشاحنات داخل ميناء جدة الإسلامي؛ الذي يؤدي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1,046 طنا في نهاية العام الحالي، ويواكب مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة، ويرسخ لقطاع بحري مزدهر ومستدام.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الموانئ الخضراء التي تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15% خلال العمل على الكهرباء وتقليل الاعتماد على مادة الديزل، بما يقلل انبعاثات الكربون، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

وتهدف الحلول التي تم تطبيقها لتحسين الأداء التشغيلي بالميناء، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى خفض التكلفة اللوجستية لعملاء قطاع النقل البحري والموانئ، وذلك بتحقيق انخفاض في متوسط حركة رافعات الساحات لكل حاوية مطلوبة للفحص اليدوي بنسبة 33%، وفي معدل دوران الشاحنات داخل الميناء بنسبة 17%.

وتواصل «موانئ» رحلتها نحو التحول واستكمال تجربتها الناجحة في ميناء جدة الإسلامي، بالتوسع في تطبيق الحلول داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعلى مستوى جميع الموانئ التي تشرف عليها الهيئة، بهدف تقليل البصمة الكربونية بنسب أعلى من الفترات الماضية اتساقا مع التوجهات العالمية.

يذكر، أن «موانئ» تطرح مبادرات رائدة ترتبط ارتباطا مباشرا بمبادرة السعودية الخضراء التي تركز على تقليل الانبعاثات، والإشراف على أعمال مكافحة تغير المناخ، وتسهيل التعاون المجتمعي، كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال، إضافة إلى زيادة مستوى رضا العملاء والمستفيدين، وتقليل التكلفة اللوجستية، وتخفيض استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون بشكل جماعي مما يعزز من الجاذبية التجارية للميناء عالميا.

وحصدت «موانئ» ممثلة بميناء جدة الإسلامي جائزة «أفضل ميناء في عام 2022»، وفازت بجائزة «التحول الرقمي» ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر «International Green Shipping Summit Awards»، في نسختها السابعة التي انعقدت في مدينة روتردام الهولندية في الفترة «15-16» فبراير لعام 2023م، وذلك تتويجا للإنجازات التي تحققت في مجالات الاستدامة والطاقة، وتطبيق أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، لضمان صناعة بحرية صديقة للبيئة.

الأهداف







تقليل الاعتماد على مادة الديزل.



تحسين الأداء التشغيلي بالميناء.



تقليل الانبعاثات الكربونية.



تخفيض التكلفة اللوجستية للعملاء.



تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ميناء جدة عبر