شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 17.7 مليار جنيه إجمالى استثمارات الصحة العامة للعام المالى 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان إجمالى استثمارات الصحة العامة للعام المالى 22/23 بلغ 17.781 مليار، بحيث بلغت استثمارات البرامج المهمة فى قطاع الصحة فى 2022/2023 تضمنت الاستثمار فى خدمات الرعاية الصحية الأولية بقيمة 1.539 مليار جنيه، وكذا الاستثمار فى التأمين الصحى الشامل بقيمة بلغت 5.31 مليار جنيه، متضمنة 3.41 مليار جنيه للمستشفيات فى 12 محافظة، وتطوير 448 وحدة رعاية أولية بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وعن حجم الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بلغ 182 مليار جنيه خلال الفترة من 13/14 إلى 22/23، حيث نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، بما في ذلك المبادرات التي تعد الأكبر في مصر، العالم من نوعها من حيث عدد المستفيدين، مشيرة إلى مبادرة 100 مليون صحة والتي استفاد منها 60 مليون مواطن، مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي فيروس سي حيث تم فحص 50 مليون شخص وعلاج 1.2 مليون مصاب، وكذا مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والقصور الكلوي، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة المرأة، الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، وكذا العلاج على نفقة الدولة حيث تم علاج 14.3 مليون مواطن، وكذا الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع، شطب قوائم الانتظار، هذا بالإضافة إلى التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.