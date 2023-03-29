شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "مواد البناء" و"التجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.5%، وصعد قطاعي الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.2%، 3%، على التوالي، وقفزت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.6%، 2.4%، 2.3%، على التوالي.

كما ارتفع قطاعا البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.7%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي مواد البناء، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.053 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.46%، والعرب على 6.62%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 123.5 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 188.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 322.2 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 19645 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4279 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.