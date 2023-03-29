شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: نستهدف نمو سنوى يتراوح ما بين 25% إلى 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة هي الرقيب والمنظم لصناعة السياحة، أما من يقود الصناعة هم القطاع الخاص، مشيرًا إلى فخره برجال الأعمال الوطنيين القائمين على صناعة السياحة في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه مع الصحفيين على هامش حفل الإفطار السنوي الذى عقدته جمعية الكتاب السياحيين، بحضور قيادات الوزارة وكبار الكتاب الصحفيين.

وأضاف: "نعمل على تحسين البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع السياحة، ونستهدف نمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى 30%".

وعن تأشيرة الـ5 سنوات المتعددة لزيارة مصر، والتي تم الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، قال إنها ستمنح من سفاراتنا في الخارج، وستخضع للتنظيم من قبل وزارة الخارجية.

وسبق وأعلن وزير السياحة والآثار عن إقرار مجموعة من التيسيرات والتسهيلات لجذب السياحة إلى مصر.

وقال إنه بالنسبة لمواطني دولة الصين يستطيعون الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والموانئ المصرية، ومواطني دولة الهند يستطيعون الحصول على تأشيرة دخول من المنافذ والموانئ المصرية، وبالنسبة للأتراك والجزائريين والمغاربة والإيرانيين والإسرائليين، سيتم الإعلان عنها قريبا.