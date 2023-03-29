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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تطورات جديدة فى سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أهم الأخبار الاقتصادية التى تم نشرها على مدار الساعات الماضية، سواء أداء البورصة المصرية أو بورصة الذهب والتى شهدت تطورا كبيرا.7 % صعودًا في سهم المصرية للاتصالات
ويعتزم المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، مجلس الإدارة العمل مع الفريق التنفيذي لتحقيق المزيد من النجاح والتميز للشركة وخدمة عملائها الذين يمثلون محور اهتمام الشركة وجزء أساسي من منظومة العمل وأيضا مصلحة المساهمين والمستثمرين والشركاء.
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.2%
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.053 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 19645 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4279 نقطة.
تطورات أسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2100 جنيه.
عيار 18 يسجل 1800 جنيه.
عيار 24 يسجل 2400 جنيه.
الجنيه الذهب 16800 جنيه.
أونصة الذهب 1968 دولار.
أسعار الذهب في البورصة العالمية شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع مع بداية جلسة اليوم الأربعاء بعد أن تعرض الذهب لضغط سلبي من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، بالإضافة إلى تقليل المنظمون في الولايات المتحدة من أهمية الأزمة المصرفية الأمريكية وإمكانية انتشارها الأمر الذي قلل من الطلب على المعدن النفيس، وفق جولد بيليون
انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة تقرير gold Bullion، عند المستوى 1966.53 دولار للأونصة، وذلك بعد ارتفاع سابق خلال جلسة الأمس ولكنه لم يستمر طويلاً بسبب الضغط السلبي الواقع على الذهب منذ بداية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب القياسية الأخيرة.