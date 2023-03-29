شكرا لقرائتكم خبر عن قرار يلزم شركة برايم القابضة بعقد جمعية عمومية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التصديق على محضر الجمعية العامة العادية في 8 مارس الجاري، المقدم للهيئة تنفيذًا للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014، بشأن متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992.
وأتمت الجمعية العامة غير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة رجل الأعمال محمد ماهر، وعزله وتحريك دعوى المسئولية قبلهم وتحديد جلسة لجمعية عمومية خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة الجديد مع بقاء المجلس الحالي لحين تشكيل المجلس الجديد، بغرض تسيير أعمال الشركة، كما فوضت الجمعية العامة العادية حسن سمير فريد في تسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.