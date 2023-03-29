شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "المصرية للاتصالات" يستقبل تعيين رئيس تنفيذي جديد بصعود بنسبة 7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سهم الشركة المصرية للاتصالات، تعيين رئيس تنفيذي جديد بارتفاع بنسبة 7.41% ليصل إلى مستوى 24.500 جنيه، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 41.8 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، قد قرر في اجتماعه أمس الثلاثاء، الموافقة على تعيين المهندس محمد نصر الدين محمد على عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعد قبول المجلس طلب المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله بالإعفاء من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وسيتولى منصب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يظل عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

ويعتزم المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، مجلس الإدارة العمل مع الفريق التنفيذي لتحقيق المزيد من النجاح والتميز للشركة وخدمة عملائها الذين يمثلون محور اهتمام الشركة وجزء أساسي من منظومة العمل وأيضا مصلحة المساهمين والمستثمرين والشركاء.

كما يعتزم تحقيق رؤية الشركة واستراتيجيتها نحو الاستمرار كأفضل مشغل اتصالات متكامل والعمل على تطوير الخدمات المقدمة وتقديم مزيج من الخدمات المتنوعة لتتناسب مع احتياجات عملائنا المختلفة لتقديم خبرة متميزة لدى عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة وتحقيق نمو في قاعدة العملاء، ويتطلع إلى الاستفادة من الكوادر المتميزة من العاملين بالشركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الفرص المتاحة ولتحقيق المزيد من النجاح والنمو.