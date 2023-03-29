قبل اجتماع الغد.. توقعات باتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "مصراوي" بأن 3 مؤسسات مالية دولية ومحلية توقعت رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3%، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023، غداً الخميس، بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد (السيطرة على زيادة أسعار السلع) بعد تسجيله رقماً قياسياً.

وجاءت توقعات بنكي مورجان ستانلي الأمريكي وHSBC وشركة إتش سي للأوراق المالية رفع البنك المركزي المصري للفائدة في اجتماعه غدا بعد مخالفته لتوقعات أغلب العديد من الخبراء لسعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال شهر فبراير الماضي رغم ارتفاع معدل التضخم.

ورجح بنك HSBC، أحد أكبر البنوك العالمية الذي يأخذ من لندن مقراً له، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، بسبب السيطرة على الضغوط التضخمية.

وقال البنك إن إبقاء لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له في 2023 فبراير الماضي يعد عاملا رئيسيا في زيادة الضغط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ووفق بيان البنك المركزي الصادر في وقت سابق، فقد قفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في شهر يناير الماضي.

وقفز المعدل السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.

من جانبه، توقع بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في أمريكا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 2% و3% في اجتماعه يوم الخميس غداً بهدف كبح جماح التضخم المتسارع.

وقال مورجان ستانلي، في تقرير له عن مصر بعنوان "الاقتصاد بين المطرقة والسندان"، إن البنك المركزي سيواصل رفع الفائدة بنسبة 4% حتى يوليو المقبل، والجزء الأكبر من الزيادة سيتم تمريره في الاجتماع القادم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الذي عقد في الثاني من فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022 آخرها 3% في ديسمبر الماضي.

وأوضح مورجان ستانلي أن استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية سيساعد في احتواء التوقعات بشأن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، ومعدل التضخم بدرجة أكبر.

كما توقع مورجان ستانلي استمرار ارتفاع معدل التضخم ليبلغ ذروته عند 38% في أغسطس أو سبتمبر 2023، بسبب تأثيرات ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، والارتفاع الأخير في أسعار الوقود بعد القفزة المفاجئة في التضخم العام والأساسي على أساس سنوي في فبراير الماضي.

وفي السياق، توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك غداً الخميس بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

ووفقا لـ "مصراوي"، توقعت هبة منير أن تواصل معدلات التضخم الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو، بحسب تقديراتها، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3% بحلول ديسمبر المقبل.

ورجحت إتش سي أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7 - 11% في أوائل مارس، وزيادة أسعار المازوت بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت في اجتماعها التوصية بزيادة الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي بنسبة تصل 10% في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، وغاز تموين السيارات.