أسعار الذهب تعود للهبوط مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، حيث هبط انخفض الجرام 15 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس، وذلك تزامنا مع انخفاض سعر المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب قد ارتفع 60 جنيها خلال تعاملات أمس، قبل أن يعاود التراجع في بداية تعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1390 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 1787 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2085 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2383 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 16680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1962 دولارا للأوقية في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 0.57%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.