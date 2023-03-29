شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تطلق خدمة حسابات التداول المُجمعة اعتبارًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وأصدرت شركة دبي للإيداع، التابعة لسوق دبي المالي، القواعد المنظمة لخدمة حسابات التداول المُجمعة والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، كما بدأت أيضًا عملية تسجيل للمؤسسات الاستثمارية المُؤهلة والمُهتمة بالتعامل من خلال هذه الآلية الجديدة.
ومن جانبها، قالت حنين الحمادي، المدير العام لشركة دبي للإيداع: "لطالما حرصت" دبي للإيداع"، بصفتها الشركة الأولى والوحيدة لخدمات الإيداع المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع حتى تاريخه، على توفير إطار تنظيمي يسهّل تطبيق هذه الهيكلية الهامة في أسواق المال في الدولة بما يواكب أفضل الممارسات المُطبقة في الأسواق الدولية. وتُمثل خدمة الحسابات المُجمعة خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة لفئة بعينها من المتعاملين في السوق، وخاصةً شركات إدارة الأصول، حيث تساعدهم على تعزيز كفاءة العمليات والتكلفة".
يأتي هذا الإعلان بعد نشر هيئة الأوراق المالية والسلع القواعد المُنظمة لحسابات التداول المُجمعة، الأمر الذي يُتيح لشركات الإيداع المركزي طرح القواعد والإجراءات الخاصة بالحسابات المُجمعة لديها.