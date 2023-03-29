شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.41% بمنتصف التعاملات مدفوعًا بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات اقتربت من 900 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 16289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 2812 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.55% ليصل إلى مستوى 19462 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى 6712 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 4269 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3345 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: النساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والقابضة المصرية الكويتية.

كما أعلنت البورصة، عن إجمالي كميات الأسهم التي تم تنفيذها اليوم الأربعاء، على شركة ليسيكو مصر وبلغت 3.2 مليون سهم بسعر 7.90 جنيه بقيمة إجمالية 25.28 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 41 ألف سهم، 1.95 مليون سهم، 8420 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان 403.8 ألف سهم، 8366 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة جي بي أوتو 100 ألف سهم.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 844.1 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.15%.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، موافقة مجلس الإدارة على تحديث بيانات المخزون وتحديد رصيد الرواكد كمية وقيمة في 31 مارس عام 2023، والعمل على التصرف الاقتصادي والأمثل للمخزون، وشراء 50 طن بودرة مكابس لمصنع البورسلين، وفتح اعتماد مستندي بخصوص تعديلات على ماكينة التفريغ عند مدخل الفرن لمصنع السيراميك لرفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج.