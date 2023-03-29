شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-3-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

ويؤدى الآلاف عمرة رمضان، وسط حزمة من الخدمات التى تقدمها الرئاسة العامة لشئون الحرمين ووزارة الحج والعمرة، حرصا على تسهيل أداء مناسك العمرة وسط حشود المصلين والزائرين. ولمزيد من ضمان سهولة ويسر أداء المناسك وتقليل التزاحم، شددت وزارة الحج والعمرة على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة فى شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى8.20 جنيه للشراء.

8.23 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى8.19 جنيه للشراء.

8.21 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر8.19 جنيه للشراء.

8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية8.20 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib8.18 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة8.03 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس8.17 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.