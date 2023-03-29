شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية يبحث مع غرفة صناعة الأدوية تطوير القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تيسيرًا على المستثمر الصناعي كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، انه في إطار خطة الهيئة لتعزيز التواصل مع المستثمرين وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم لاسيما أعضاء إتحاد الصناعات المصرية قرر تكليف كل مسئول عن إدارة فنية مختصة بقطاع صناعي بالهيئة بعقد اجتماع دوري شهريًا مع ممثلى الغرفة الصناعية لتلك الصناعة، وذلك لبحث وحل مشاكل الصناع أولاً بأول في مختلف الأنشطة الصناعية.

وجاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة مع عدد من أعضاء غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور جمال الليثي وذلك بمقر الهيئة، لبحث تطوير القطاع وحل المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة الدواء بوصفها أحد أهم القطاعات الإستراتيجية وتقديم حلول فورية لتلك التحديات.

وحضر الإجتماع كل من الدكتور رياض ارمانيوس وكيل الغرفة والدكتور محمد غنيم عضو هيئة مكتب الغرفة والكيميائية دعاء بدر الدين مدير عام الصناعات الدوائية بالهيئة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة.

واستعرض المهندس محمد عبد الكريم جهود الهيئة في تطوير آلية منح التراخيص والسجل الصناعي، حيث قامت مؤخرًا بتفعيل مكاتب الإعتماد وفتح باب القيد لمزيد من المكاتب وبيوت الخبرة لتغطية كافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وإتحاد الصناعات والحماية المدنية، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وسيتم إعلانه على المستثمرين، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن انهاء كافة المعاينات المتاخرة بالهيئة على مدار سنوات والتى وصلت الى ٨ آلاف معاينة تم إنجازها خلال ثلاثة أشهر فقط من خلال المنظومة الجديدة.

كما أكد استحداث أساليب متطورة لتحسين وتسريع الخدمات ومنها كمثال تسجيل ومتابعة كافة عمليات إصدار التراخيص والسجلات على قواعد بيانات مدققة ويتم متابعتها أولاً بأول من خلال لوحة مؤشرات والتى استعرضها أمام أعضاء الغرفة وذلك لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها ويتم تحديثها لحظيًا، لتتيح رؤية واضحة أمام صانع القرار لقياس معدلات الأداء، حيث أعرب الحضور من أعضاء الغرفة عن إعجابهم بالتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في هذا الشأن.

وأضاف عبد الكريم خلال عرضه، بان الهيئة تعمل الآن على تطوير منظومة خدمة العملاء، حيث يتم الرد على طلبات وشكاوى المستثمرين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن أو صفحات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

كاشفًا عن انه جاري الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا مرحليًا، بالتعاون مع شركة اي فينانس حيث سيتم تقديم بعض الخدمات الكترونيًا كبداية، ومنها خدمات المتابعة السنوية للتراخيص وغيرها.

هذا واستمع رئيس الهيئة لعدد من مطالب أعضاء الغرفة ومنها مشكلة ربط سريان السجل الصناعى بموعد إنتهاء أقرب إخطار تسجيل للمنتجات من قبل هيئة الدواء المصرية حيث كشف رئيس الهيئة عن تدارك ذلك الأمر للتيسير على مستثمري القطاع، حيث تم بالفعل التنسيق مع هيئة الدواء المصرية لإصدار إفادة تشمل الآتي، بأن المنتجات الخاضعة للتسجيلات المنتهية والجارى إعادة تسجيلها، مسموح بتداولها، وكذلك طلب هيئة الدواء المصرية موجه للهيئة ألّا يتم ربط مدة سريان السجل الصناعى بانتهاء التسجيل.

ومن جانبه أعرب الدكتور جمال الليثي عن تقديره لخطوات الهيئة نحو التواصل الإيجابي مع المستثمرين من خلال ما أعلنه رئيس الهيئة عن عقد إجتماع دورى بين قيادات الهيئة وأعضاء الغرف الصناعية وسرعة الاستجابة لمطالب الغرفة ومشكلات المصانع مطالبًا بمزيد من التيسيرات وخاصة ان صناعة الدواء من الصناعات ذات طبيعة خاصة ولها تعامل يختلف عن باقي القطاعات في سرعة إنهاء الإجراءات والتسجيل لاسيما في الأحوال الطارئة والاحتياجات العاجلة للدواء في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا على ضرورة تدخل الهيئة لحل مشاكل المستثمرين حتى مع الجهات الحكومية الأخرى.