سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

بقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، عند مستوى صرف 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أعلن البنك الأهلي القطري عبر موقعه، أن سعر الدولار سجل أمام الجنيه المصري سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

واصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي استقراره عند سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار في بنك الإسكندرية على مستوى صرف: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

ذكر بنك مصر، أن سعر الدولار اليوم سجل سعر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وذلك بحسب موقع البنك.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام العملة المصرية سعر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بقى سعر الدولار في المصرف المتحد عند سعر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي على استقراره عند سعر: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

قدّر بنك التعمير والإسكان سعر الدولار أمام العملة المصرية بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حدد بنك أبوظبي التجاري سعر الدولار اليوم بـ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.