شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.1% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 16082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2780 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 19184 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 6635 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2825 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 4236 نقطة.