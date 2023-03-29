شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تقديم التوعية والتدريب لمساعدة الممولين للإنضمام للفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية إن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية تحرص علي تقديم التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الندوات وورش العمل سواء أون لاين أو بالحضور الفعلي، وكذلك تحرص على تقديم التدريب والدعم اللازم لمساعدة الممولين للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة لتقديم ورش تدريبية لأعضاء هذه المؤسسات للانضمام والإلتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو بمقار المؤسسات ذاتها مما يسهم في رفع الوعي والإلتزام الضريبي لدي الممولين.

وطالب مختار توفيق الشركات و الجهات الغير مسجلة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإسراع في التسجيل بالمنظومة، لأن الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا وليس إختياريا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنه 2020 وأن مصلحة الضرائب لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات التي من شأنها إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها أنه في هذا الإطار قامت المصلحة بتنظيم ورشة تدريبية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات علي مدار يومين بمقر الهيئة، وتناولت " الفاتورة الإلكترونية وأهم العقبات التي تنتج عن تطبيقها وكيفية حلها " بحضور كل من المهندس أندريه كمال اسحاق مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ورشا شبانه مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونيةو المهندس محمد امام عضو اللجنة التنفيذية للفاتورة الإلكترونية، ودعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية وميرفت عدلي مدير إدارة التوعية والإرشاد الضريبي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية .

ومن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات اللواء هشام القاطوري مدير عام التدريب وهبه أحمد يسري مدير البحوث المالية وعدد من موظفي الهيئة من مختلف الفروع علي مستوي الجمهورية .

وأوضح المهندس أندريه كمال اسحق مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسي له مكونات و شكل و تصميم موحد مناسب لكافة الأنشطة، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفاتورة الإلكترونية المتبادلة بين الشركات ، مضيفًا أنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية (البورتال) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريًا .

وأشار المهندس " آندريه كمال " إلى أنه بإمكان الممول إستخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونيةمن خلال اللينك :

https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/

وقام بتوضيح ذلك عمليا ، ومضحًا أن رابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية

https://invoicing.eta.gov.eg/

كما تم خلال الورشة التدريبية شرح كيفية إسترجاع الفواتير السابق إصدارها و كيفية التعديل علي الفواتير الإلكترونية بإستخدام الإشعارات سواء مدينة لزيادة الكمية أو السعر للفاتورة الإلكترونية السابق إصدارها أو دائنة لتقليل الكمية أو السعر للفاتورة الإلكترونية السابق إصدارها وقامت بشرح ذلك عمليا .

وكذلك تم توضيح كيفية التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية وإعطاء أمثلة عملية ، من خلال توضيح أن التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم من خلال نظامين أساسيين وهما نظام التكويد العالمي GS1و نظام التكويد المصري EGS والذي يتم تكويد جميع السلع والخدمات والتأكد من قبول الأكواد والموافقة عليها من قبل مصلحة الضرائب للتمكن من التعامل داخل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما تم خلال الورشة التدريبية توضيح كيفية إضافة مستخدم علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و صلاحيات المستخدم .