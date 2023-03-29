شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بجولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم مسئولو جهاز مدينة العبور الجديدة، تفقدوا خلالها موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين نموذج الـ90 مترا بالحي الـ16 بالمدينة، وتابعوا سير العمل ومعدلات الإنجاز الخاصة بالمشروع، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدن الجديدة.

وخلال الزيارة، أشاد المهندس مصطفى بكير، والمهندسة يمنى محمود، مندوبا وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بأعمال تجهيزات بنود أعمال التشطيبات، كما تفقدوا نموذجا لوحدة سكنية تم تأثيثها، وتم التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة سرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وربطها بالطريق الدائري الإقليمى، وكذلك الطريق الدائري الأوسطى، حفاظاً على أمن وسلامة الحركة المرورية ولتسهيل حركة تنقلات المواطنين داخل المدينة.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ الطبقة الرابطة الأسفلتية بشبكة الطرق الرئيسية بالمدينة بطريق R2 بطول 11كم، والطريق الرابط بين الطريق الدائري الأوسطى من جهة و الطريق الدائري الإقليمي من جهة أخرى، مروراً بالأحياء السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة وتشمل الحيين 15 – 16.