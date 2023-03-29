94 مليونا أرباح الصناعات الكهربائية بارتفاع 93%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة الصناعات الكهربائية أرباحا صافية بقيمة 94 مليون ريال خلال العام 2022م، مقابل 49 مليون ريال في العام 2021م بنسبة ارتفاع 93%.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول، أن الربح التشغيلي بلغ 132 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 2022 مقابل 70 مليون ريال في 2021 بنمو 87%. فيما بلغ إجمالي الربح 238 مليون ريال مقابل 150 مليون ريال بزيادة 59%.

وبلغت ربحية السهم 2.12 ريال مقابل1.1 ريال.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال 2022 مقارنة بالعام 2021 بشكل رئيس إلى زيادة المبيعات من 770,7 مليون ريال إلى 1,066 مليون ريال وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وأشارت إلى أنه قابل الزيادة في صافي الربح، ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بسبب ارتفاع المبيعات، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع تكلفة التمويل.

وذكرت الشركة إنها لقد انتهت من تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركة (ERP Oracle Cloud) وتم الانتقال للبرنامج الجديد خلال عام 2022م، وتم تغيير السياسة المحاسبية الخاصة باحتساب تكلفة المخزون من المتوسط المرجح إلى الوارد أولا الصادر أولا، وهذه السياسة تدعم نموذج الأعمال في الشركة حيث أنها أكثر دقة في احتساب التكلفة الفعلية لعملية التصنيع. وحسب معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية (IFRS) فقد نتج عن ذلك أثر مالي إيجابي يقدر بمبلغ 3.5 ملايين ريال، والذي تم معالجته في تكلفة المبيعات، ونتج عن ذلك زيادة في صافي الربح بنفس المبلغ. ولفتت إلى أنه لم يتم عمل تسوية للفترات السابقة، حيث إن الأثر غير جوهري.