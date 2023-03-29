خيارات دفع الكترونية مرنة لمستخدمي حافلات الرياض

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وتوفر خدمة «حافلات الرياض»، التي تندرج ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، حلولا متكاملة للنقل العام في العاصمة الرياض، وإتاحة سهولة التنقل لجميع شرائح المجتمع من خلال استخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية، والحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، ومن ثم تخفيف حدة الازدحام المروري في الرياض.
ويعزز التعاون بين «المدفوعات السعودية» و»الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، في تشغيل المرحلة الأولى لـ»مشروع حافلات الرياض»،حيث يمكن هذا المشروع المستفيدين من التنقل عبر 842 حافلة في 80 مسارا للحافلات و2860 محطة بكل يسر وسهولة، حيث سيتمكن العملاء المستفيدون من الخدمة من الدفع الكترونيا عن طريق بطاقاتي «مدى» و»درب» التي تشحن مسبقا عن طريق نظام «مدى»، مما يعزز من اعتمادية الأفراد على المدفوعات الالكترونية، ويؤدي إلى تقدم قطاع النقل بوصفه جانبا مهما في حياة الفرد.
وعملت «المدفوعات السعودية» على تطوير المدفوعات الالكترونية في قطاع النقل العام لتكون جميع وسائل الدفع من خلال الأجهزة الذكية والبطاقات البلاستيكية من خلال خدمة الاتصال القريب المدى (NFC) «مدى أثير»، متاحة بمرونة عالية لمستخدمي خدمة «حافلات الرياض»، فضلا عن إتاحة ذلك في جميع المشاريع التي يعتزم تنفيذها مستقبلا في المملكة، والإسهام في التطوير المستمر للبنية التحتية للمدفوعات، وذلك عبر توسيع نطاق قبول وسائل الدفع الالكتروني المختلفة في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد دور «المدفوعات السعودية» في دعم المشاريع الوطنية الكبرى عبر تطوير البنية التحتية للمدفوعات في المملكة وتعزيز جاهزيتها، لأنها الركيزة الوطنية للمدفوعات الالكترونية، من خلال تقديم خدمات دفع أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية وسهولة الوصول.
المرحلة الأولى من حافلات الرياض:
تتضمن:
- 340 حافلة
- 15 مسارا
- 633 محطة ونقطة توقف
شبكة حافلات الرياض:
تتضمن:
- 5 مراحل
- 1900 كيلو متر مجموع أطوالها
- 800 حافلة
- 86 مسارا
- 2900 محطة ونقطة توقف
تذكرة الرحلة:
- السعر 4 ريالات
- صالحة لمدة ساعتين من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات
- يمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال الساعتين
- الأطفال إلى عمر 6 سنوات تكون رحلتهم مجانية
خيارات شراء التذاكر:
- بطاقة درب
- من خلال التطبيق
- أجهزة البيع في المحطات
- الدفع على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية
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