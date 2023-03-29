تراجع أرباح أسمنت الجنوبية إلى 301 مليون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية إلى 301 مليون ريال خلال العام 2022م، مقابل 429 مليون ريال في العام 2021 بنسبة 30%، وفق النتائج المالية السنوية للشركة المعلنة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 294 مليون ريال خلال 2022 مقابل 443 مليون ريال في 2021 بتراجع 34%. فيما بلغ إجمالي الربح 357 مليون ريال مقابل 505 ملايين ريال بتراجع 29%.

وبلغت ربحية السهم 2.15 ريال مقابل 3.07 ريالات في 2021.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح للعام 2022 مقارنة بالعام 2021 إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة لانخفاض كمية المبيعات المحلية بالإضافة إلى تدني سعر البيع مع ارتفاع في المصروفات التشغيلية.

وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات بنهاية العام الماضي 1,222 مليون ريال مقابل 1,339 مليون ريال بنهاية العام 2021 بتراجع 8.74%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية العام الماضي 3,206 ملايين ريال مقابل 3,186 ملايين ريال بنهاية 2021 بزيادة 0.63%.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 299 مليونا مقابل 432 مليونا عن العام 2021 بتراجع 30.79% .

وأشارت الشركة إلى أنه تم إعادة عرض بيانات قائمة المركز المالي كما 31 ديسمبر 2021 وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تماشيا مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (8) التغير في السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية والأخطاء المحاسبية، وذلك لإعادة احتساب استحقاق مصروف استخراج الحجر الجيري لصالح وزارة الصناعة والثروة المعدنية.