شكرا لقرائتكم خبر انخفاض تحويلات الأجانب 13% في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفضت تحويلات الأفراد الأجانب في المملكة خلال فبراير الماضي بنحو 13%، في حين تراجعت تحويلات السعوديين بنسبة قاربت 18%، وذلك وفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

وأظهرت بيانات المركزي السعودي أن تحويل الأجانب بلغ 9.76 مليارات ريال، خلال شهر فبراير 2023 ، بانخفاض 1.43 مليار ريال، وبنسبة 12.8% عن تحويلاتهم في شهر فبراير من العام 2022 والتي كانت 11.2 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أن تحويلات الأجانب انخفضت بنسبة 7.1%، عن تحويلاتهم خلال شهر يناير من العام 2023 والتي بلغت 10.5 مليارات ريال، لتسجل أدنى مستوى في نحو 4 سنوات وذلك منذ يونيو 2019.

وبلغت تحويلات الأجانب 143.2 مليار ريال، خلال العام 2022، بانخفاض 10.6 مليارات ريال، وبنسبة 6.9% عن تحويلاتهم في العام السابق 2021 التي كانت 153.9 مليار ريال.

وأفادت النشرة أن تحويلات السعوديين تراجعت أيضا إلى 4.5 مليارات ريال خلال شهر فبراير 2023، وبنسبة 17.8%، عن تحويلات فبراير من العام 2022 والتي كانت 5.44 مليارات ريال.

وعلى صعيد التغير الشهري لفتت النشرة إلى انخفاض تحويلات السعوديين بنسبة 14.4%،عن تحويلات يناير من العام الجاري والتي كانت 5.2 مليارات ريال. وذكرت نشرة البنك المركزي لشهر فبراير 2023 أن البنوك المحلية باعت نحو 51.9 مليار ريال خلال فبراير 2023، تم تحويلها إلى نقد أجنبي لعملاء آخرين داخل المملكة بانخفاض 17.8 مليار ريال عن ما تم بيعه في شهر يناير من العام الجاري الذي بلغ نحو 69.7 مليار ريال، فيما تراجعت بنحو 42.3 مليارا وبنسبة 44.9%، عن مبيعات النقد الأجنبي في فبراير 2022 والتي كانت 94.2 مليار ريال.