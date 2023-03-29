شكرا لقرائتكم خبر البحر الأحمر الدولية تعتزم إطلاق منتجع «روز وود أمالا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت شركة البحر الأحمر الدولية، الشركة المطورة لوجهتي «البحر الأحمر» و»أمالا» - شراكة مع فنادق ومنتجعات «روزوود» لإطلاق منتجع «روزوود أمالا».

وأعرب الرئيس التنفيذي لـشركة البحر الأحمر الدولية «جون باغانو»، عن فخره بعقد هذه الشراكة مع فنادق ومنتجعات «روزوود»، مبينا أن منتجع «روزوود أمالا» يحظى بموقع جغرافي فريد، عند نقطة التقاء البحر باليابسة، حيث يحيط به رابع أكبر حيد مرجاني في العالم من جهة، وجبال منطقة تبوك الخلابة من الجهة الأخرى.

وأفاد أن منتجع روز وود أمالا المصمم بدقة متناهية من خلال دمج تفاصيل الهندسة المعمارية مع المناظر الطبيعية الخضراء، وروعة ساحل البحر الأحمر، يحتوى على 110 غرف وأجنحة مجهزة بالكامل، و25 من الوحدات السكنية، مفيدا أن المنتجع سيقدم مجموعة من تجارب الطهي المميزة، بما في ذلك المطاعم الفاخرة والمطاعم المختصة.

وتقع « أمالا» ضمن نطاق محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية على الساحل الشمالي الغربي للمملكة وتمتد على مساحة 4,155 كلم2، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة ونظم بيئية طبيعية متنوعة على مدار العام وتجري المرحلة الأولى من مشروع أمالا التي تركز على المخطط الرئيس لـ»تربل باي»، ومن المقرر أن تستقبل أولى ضيوفها في عام 2024، وتتكون من ثماني منتجعات توفر ما يزيد عن 1,200 غرفة فندقية، ورسي أكثر من 300 عقد حتى الآن بقيمة تزيد على 6.6 مليارات ريال، وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 3,000 غرفة فندقية في 25 فندقا، وحوالي 900 وحدة سكنية وشققا وفللا سكنية فاخرة، إضافة إلى مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.

وستكون الاستدامة وتحقيق مبدأ «الحياد الكربوني هي الركيزة الأساسية في الوجهة»، حيث سيشغل كامل الوجهة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، كما ستتم مراعاة عدم ترك أي آثار كربونية، مع العمل على تحقيق مبدأ صفر نفايات، أثناء مراحل التطوير والتشغيل.

منتجع روز وود أمالا يحتوى على:

