4.7 ملايين خسائر «ثمار» في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة 4.7 ملايين ريال خلال العام 2022م، مقابل خسائر 162 مليون ريال في العام 2021م بانخفاض 97%، وفق النتائج المالية السنوية المعلنة على موقع تداول. وبلغت الخسارة التشغيلية 7.7 ملايين ريال خلال 2022م، مقابل خسائر 79.4 مليون ريال في 2021م بتراجع 90%. وبلغت خسارة السهم 0.47 ريال مقابل خسارة بـ 16.25 ريالا في 2021. وأرجعت الشركة انخفاض صافي الخسارة خلال 2022 مقارنة بالعام 2021 إلى: 1. انخفاض مصروفات عمومية وإدارية 71 مليون ريال. 2. انخفاض مخصص خسائر ائتمانية بمبلغ 22 مليون ريال. 3. انخفاض مخصص أرصدة مدينة – محكمة التنفيذ بمبلغ 4 ملايين ريال. 4. انخفاض خسائر هبوط في قيمة الممتلكات وآلات بمبلغ 13 مليون ريال. 5. لا يوجد تكوين قضايا ومطالبات مالية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 46 مليون ريال. 6. ارتفاع إيرادات أخري بمبلغ مليوني ريال.

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