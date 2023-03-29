شكرا لقرائتكم خبر 3 جوائز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3 جوائز حصل عليها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، من ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 ، وهي جائزة الابتكار في منتجات الأعمال و جائزة الاستجابات القيمة للجائحة من الجهات الحكومية وجائزة المنتج الأكثر قيمة.

وتعد جائزة ستيفي الشرق الأوسط واحدة من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم، وتأسست عام 2002م، لتقدير إنجازات الشركات من جميع الجوانب الاقتصادية وأثرها في جميع أنحاء العالم وبذلك أصبحت إحدى أكثر الجوائز العالمية المرغوبة.

وأعرب المدير العام لبرنامج ضمان التمويل «كفالة» همام هاشم عن امتنانه وفخره بحصول «كفالة» على عدد من الجوائز الدولية خلال عامي 2022م- 2023م، مؤكدا أنه لم يكن ليأتي لولا ثقة القطاع المالي في ضمانات التمويل التي يوفرها البرنامج، والنجاح الكبير الذي حققه البرنامج عبر الشراكة مع جهات التمويل في السعودية التي أسهمت في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.